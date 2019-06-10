Псковичи приняли участие в торжественном приеме для родственников погибших росгвардейцев в Москве

11:37, 10 июня 2019, ПАИ

Четыре жителя Псковской области приняли участие в торжественном приеме в Москве для родственников сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, прием провел директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

По традиции торжество прошло в дипломатическом фойе Государственного Кремлевского дворца в преддверии Дня России. На встречу были приглашены вдовы и родители ста погибших военнослужащих и сотрудников, в числе которых Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Мужества.

Виктор Золотов отметил, что войска национальной гвардии, как и другие правоохранительные и силовые структуры, занимаются обеспечением безопасности общества и граждан в стране, борются с терроризмом, экстремизмом и, к сожалению, эта борьба не обходится без потерь. Он сообщил, что за последние три года при выполнении служебно-боевых задач погибли 18 военнослужащих и сотрудников. «Их подвиги, их имена навсегда останутся с нами в летописи истории России, память о них священна», - подчеркнул генерал. По его словам, ничто не может сравниться с горечью утрат и потерь родных и близких, с болью тех, кто потерял своих мужей и сыновей. «Мы делаем все возможное для того, чтобы компенсировать в какой-то степени эту потерю»,- заявил Виктор Золотов.

Он выразил признательность родителям, вдовам и детям погибших и обратил внимание на то, что забота о семьях военнослужащих и сотрудников, отдавших свою жизнь за Родину, остается в Росгвардии первостепенной задачей.

Виктор Золотов уточнил, что сегодня под опекой войск национальной гвардии находятся 5618 таких семей, и нельзя допустить, чтобы родные погибших чувствовали себя обделенными и забытыми. «Будьте уверены, что ваши проблемы не останутся без внимания, а мы приложим максимум усилий для их решения», - обратился к родственникам сослуживцев директор Росгвардии.

Он добавил, что для оказания поддержки семьям погибших Росгвардия ведет совместную работу с общественными структурами и фондами, один из которых - региональная организации «Честь и отвага». Виктор Золотов также поблагодарил все благотворительные организации, которые вносят вклад в поддержку членов семей погибших. «Спасибо вам за вашу ответственную гражданскую и человеческую позицию!» - сказал генерал армии.

C ответным словом к руководству Росгвардии обратился отец одного из погибших Николай Грачев. Его сын Михаил Грачев был старшим лейтенантом милиции, инженером-сапером инженерно-технической группы ОМОН ГУВД по Московской области. Он погиб 2 марта 2000 года при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике, награжден орденом Мужества (посмертно). Николай Грачев отметил, что для каждой семьи, в которой есть свой погибший герой, доказавший любовь к Родине ценой жизни, очень важно внимание командования, коллег и сослуживцев. Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников войск правопорядка за то, что благодаря им граждане России могут чувствовать себя под надежной защитой, а всем присутствующим пожелал здоровья и терпения.

Виктор Золотов вручил вдовам и родителям погибших военнослужащих и сотрудников материальную помощь и подарки.

В рамках торжественного приема состоялся концерт звезд российской эстрады. Выступили народные артисты России Олег Газманов, Александр Буйнов, народная артистка России Валерия, заслуженный артист России Олег Митяев, победитель телешоу «Голос» Сергей Волчков, воспитанницы Николо-Сольбинского женского монастыря хор «Сольба». Вел торжественное мероприятие народный артист России Владимир Березин.

В списки воинских частей и подразделений Росгвардии навечно зачислены 885 военнослужащих и сотрудников. Имена воинов правопорядка в разных городах России носят 119 улиц, 48 школ, кадетский корпус, 3 кадетских класса, 7 самолетов, 3 вертолета, 6 катеров, 3 электропоезда, электровоз, парк культуры и отдыха и один город – Мамоново в Калининградской области (в честь Героя Советского Союза подполковника Н. Мамонова).

В населенных пунктах и на территориях воинских частей установлен 171 памятник военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии.

На зданиях, где проживали, учились, работали или служили совершившие ратные подвиги уставлены 565 мемориальных (памятных) досок.