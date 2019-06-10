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Общество

Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область

Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Сергей Пайст.

В частности, по его словам, пришёл новый мусоровоз задней загрузки на базе КАМАЗа. «Будет обслуживать Островский район. Объём кузова около 15 кубических метров. Порядка 80 евроконтейнеров эта техника будет собирать», - пояснил Сергей Пайст. Он добавил, что на территории Островского района началась расстановка евроконтейнеров.

Сергей Пайст также подчеркнул, что в ближайшее время в Псковскую область поступит большой объём новой техники. «Будет обновляться автомобильный парк. Будет осуществляться переход с боковой загрузки на заднюю, которая эффективнее работает», - уточнил он.

Директор компании «Экопром» отметил, что в настоящее время в Псковской области порядка 50 единиц работающей в регионе техники требуют замены. «Сейчас у нас на подходе ещё две машины, которые будут работать в других районах», - добавил он.

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