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Аскольд Запашный попал в ДТП с детьми

Ночью в Москве на Ленинградском шоссе заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный вместе с детьми попал в ДТП. Об этом пишет РИА Новости.

В своем Instagram Аскольд Запашный опубликовал запись с камер видеонаблюдения и рассказал, что авария произошла, когда он забирал жену и детей с вокзала. Водитель попытался подрезать автомобиль Запашного, но только задел его и скрылся.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — написал Аскольд Запашный.

Артист поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и выяснили марку и номер автомобиля виновника аварии.

В результате ДТП никто не пострадал, отметил Аскольд Запашный.

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