Россия и Бразилия обсуждают запуск прямых авиарейсов
Россия и Бразилия обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов между странами. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся, однако конкретных сроков пока нет, сообщили «Известия» со ссылкой на посла Бразилии в РФ Сержио Родригеса дос Сантоса.
Главная задача – найти авиакомпанию, готовую обслуживать такой маршрут. Прямое сообщение между странами уже существовало в 1990-х годах, а также недолгое время в 2011 году (рейсы выполняла российская «Трансаэро»). Оба раза маршрут закрывался из-за низкого спроса: он не выдерживал конкуренции с европейскими хабами.
Однако турпоток из России в Бразилию за последние годы почти удвоился – с 17 тысяч до 31 тысячи человек. В Бразилии этот рост называют доводом в пользу возобновления прямого сообщения.
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