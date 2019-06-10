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Общество

Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили волну фишинговых атак на пользователей онлайн-календарей, сообщает ТАСС. Хакеры на протяжении мая атаковали пользователей сервиса «Google Календарь».

Отмечается, что жертвам рассылались мошеннические сообщения, подделанные под автоматические уведомления в календаре на смартфоне. При этом у многих пользователей функция автоматических уведомлений на календаре включена по умолчанию. Жертва открывает всплывающее окно на смартфоне, переходит на сайт, где якобы проводится простой опрос за вознаграждение. После прохождения опроса пользователю предлагается оплатить комиссию для получения приза. Личные данные пользователей таким образом могут оказаться у злоумышленников.

Эксперты рекомендуют во избежание проблем отключить функцию автоматического уведомления в настройках календаря.

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