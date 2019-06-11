0
12:01
Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
11:17
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
10:11
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
23:44
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
21:59
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
20:28
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
19:43
Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
Еще новости
Общество

Расписание трёх маршрутов автобусов изменилось в Пскове

В Пскове в июне меняется расписание движения автобусов, которые следуют по маршрутам № 6, 17 и 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Так, с 10 июня в Пскове изменилось расписание движения автобусов маршрутов №6 и №17, а с 11 июня изменения коснулись автобуса №11. Подробно с расписанием указанных автобусов можно ознакомиться в разделе «Расписания» на сайте Псковпассажиравтотранса

В пресс-службе предприятия пояснили, что изменения связаны с периодом отпусков. «Лето, меньше нагрузка, сократился пассажиропоток. Мы всегда на лето меняем, но это несущественные сдвиги - буквально 2-3 минуты», - добавили в Псковпассажиравтотрансе.

Ранее ПАИ сообщало, что 15 июня в связи с проведением первенства города по велоспорту в Пскове будет запрещено движение автотранспорта от Октябрьской площади до улицы Гражданская. А также будет запрещена стоянка автомобилей на ряде улиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
11 июня 2019
Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
11 июня 2019
«Много шпаргалок и мобильных телефонов»: Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
11 июня 2019
Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
10 июня 2019
Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
10 июня 2019
Новую схему мошенничества обнаружили в онлайн-календарях
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
10 июня 2019
В ПсковГУ вручили сертификаты иностранным слушателям
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское
10 июня 2019
Около тысячи гостей перевезли автобусы «Псковпассажиравтотранса» на праздник в Михайловское 1

Идет загрузка...