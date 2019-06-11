Расписание трёх маршрутов автобусов изменилось в Пскове

11:40, 11 июня 2019, ПАИ

В Пскове в июне меняется расписание движения автобусов, которые следуют по маршрутам № 6, 17 и 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Так, с 10 июня в Пскове изменилось расписание движения автобусов маршрутов №6 и №17, а с 11 июня изменения коснулись автобуса №11. Подробно с расписанием указанных автобусов можно ознакомиться в разделе «Расписания» на сайте Псковпассажиравтотранса.

В пресс-службе предприятия пояснили, что изменения связаны с периодом отпусков. «Лето, меньше нагрузка, сократился пассажиропоток. Мы всегда на лето меняем, но это несущественные сдвиги - буквально 2-3 минуты», - добавили в Псковпассажиравтотрансе.

Ранее ПАИ сообщало, что 15 июня в связи с проведением первенства города по велоспорту в Пскове будет запрещено движение автотранспорта от Октябрьской площади до улицы Гражданская. А также будет запрещена стоянка автомобилей на ряде улиц.