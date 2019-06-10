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Спорт

Первенство города по велоспорту пройдёт в Пскове

В Пскове 15 июня состоится велогонка имени заслуженного мастера спорта, победителя велогонки мира Юрия Захарова, сообщается в группе «Первенство Пскова на призы МСМК Юрия Захарова» в социальной сети «ВКонтакте».

Участвовать в соревнованиях могут все желающие. В частности, в рамках мероприятия запланированы детские заезды для детей до 5 лет на дистанции 500 метров, а также заезд детей от 6 лет и старше, взрослых на дистанции 3 километра.

Схема маршрута первого этапа 15 июня.

В связи с этим в Пскове 15 июня будет запрещено движение автотранспорта от Октябрьской площади до улицы Гражданская. Кроме того, с 16:00 до 21:30 будет запрещена стоянка автомобилей на улице Советской от Октябрьской площади до перекрестка улиц Советская и Свердлова. Также будет запрещена стоянка автомобилей на улице Свердлова от Октябрьского проспекта до улицы Воровского; на улице Воровского от улицы Гоголя до улицы Карла Маркса; на улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина.

Первенство города по велоспорту продолжится 16 июня в деревне Шевелёво Палкинского района. Там в 11:00 будет дан старт групповой гонке.

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