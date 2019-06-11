Главный санитарный врач Псковской области: Пора распространять опыт сортировки мусора на районы

12:15, 11 июня 2019, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук убежден, что использование пластика причиняет значительный ущерб экологии. А потому надо отказываться от него. Эта тема была поднята во время ПАИ-Live 11 июня. «Много ущерба причиняется природе: страдает окружающая среда, обитатели водоемов, лесов. Решать эту проблему надо», - сказал он.

И в качестве примера привел работу в Пскове и Великих Луках, где мусор сортируют и отправляют на вторичную переработку. «Этот опыт надо распространять и на другие районы. Например, пластиковые пакеты расплавляют и формируют из них тротуарные плиты», - добавил Александр Нестерук.

Для снижения опасности для экологии Псковской области главный санитарный врач региона предложил использоать разлагаемые пакеты, например, бумажные. «Пластик ведь не разлагается десятилетиями», - уточнил он.

И даже вспомнил «авоськи», с которыми в советские годы ходили в магазин. Александр Нестерук подчеркнул, что сегодня такие сетки выглядят непривлекательно, нужны их аналоги.

«Слышал что в ближайшее время планируется организовать сбор пластиковых бутылок за деньги через специальные тароматы, как это делается в европейских странах», - добавил он, положительно оценивая такие предложения.