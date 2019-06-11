Эксперты оценили качество воды в озёрах Псковской области

13:07, 11 июня 2019, ПАИ

«Вода в озёрах Псковской области хорошая»,- заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-Live 11 июня. В частности, речь идет о Псковском, Чудском и ряде других озер региона.

При этом он подтвердил, что вода в реках Великой и Ловати загрязнена. Александр Нестерук добавил, что в регионе есть только два официальных пляжа - в Великих Луках и Пскове, но специалисты проверяют и другие излюбленные места отдыха граждан. По данным исследований, качество песка на пляже в Пскове хорошее.

«С реками не первый год такая ситуация», - заметил главный санитарный врач региона. Он пояснил, что кишечная палочка показывает фекальные загрязнения воды, то есть присутствуют навозные или фекальные стоки. По данному показателю Великая и Ловать как раз и не подходят для купания. «Опасность в том, что вместе с кишечной палочкой там могут быть и абсолютно все возбудители кишечных заболеваний», - уточнил спикер.

Он рассказал, что выброс в водоемы есть в районе очистных сооружений. При этом часть населенных пунктов выше Пскова имеют канализацию с выпуском в Великую - Остров, Череха. «Очистные там оставляют желать лучшего», - заявил Александр Нестерук.

По его словам, сохраняется проблема со строительством частных домов, в которых невозможно проконтролировать, кто и как сливает стоки. Он добавил, что в реке Пскове вода еще хуже, чем в Великой, Мирожка тоже загрязнена. «Надеюсь, что городская администрация уже повесила уведомления о запрете на купание», - отметил Александр Нестерук.