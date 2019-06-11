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Общество

Вода в псковских реках Синяя и Шелонь непригодна для купания

Вода в реках Синяя и Шелонь непригодна для купания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Исследования показали, что вода из реки Синяя в пределах Красногородска не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Эту информацию специалисты передали в администрацию Красногородского района для установки аншлагов о запрете купания на пляже. При этом с песком на речном пляже всё в порядке.

Вода из реки Шелонь в Старом Городище на территории Порхова, у Мельничной набережной и возле плотины Псковской ГРЭС также не соответствует требованиям. Информация передана в администрацию Порховского района для установки аншлагов о запрете купания на пляже.

Вода из озера Большой Иван на пляже оздоровительного лагеря «Звёздный» в деревне Опухлики Невельского района и вода в озере Березово на пляже лагеря «Ленок», а также на пляже лагеря «Солнечный» из озера Балаздынь по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Без вреда для здоровья можно купаться и в озере Малый Иван на пляжах оздоровительных лагерей «Юный железнодорожник» и «Звёздный».

Вода в Великой в районе деревни Городище, а также вода в Псковском, Смоленском, Тиглецком озёрах, в озере Рагозино и Плесков, а также в реке Утроя у оздоровительного лагеря «Стремительный» пригодна для купания. Песок соответствует предъявляемым требованиям.

Вода из Чудского озера у поселка Устье, из озера Ужицкое у пляжей лагеря «Радуга» и «Зеркальный» также подходит для водных процедур. И к песку у Роспотребнадзора претензий не возникло.

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