Рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней

15:51, 11 июня 2019, ПАИ

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев допустил вероятность того, что страна может перейти на четырёхдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Об этом он заявил, выступая на международной конференции труда, сообщает ТАСС.

Глава кабинета министров пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. По его мнению, постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом. По словам премьер-министра, люди подчас просто «сгорают» на работе, что приводит к снижению производительности труда.

По мнению экспертов, переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен не ранее, чем через 10-15 лет при увеличении производительности труда не менее чем на 20%.