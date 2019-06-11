0
16:59
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
16:34
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
16:26
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
16:14
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
14:51
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
14:28
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Еще новости
Общество

Рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев допустил вероятность того, что страна может перейти на четырёхдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Об этом он заявил, выступая на международной конференции труда, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев

Глава кабинета министров пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. По его мнению, постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом. По словам премьер-министра, люди подчас просто «сгорают» на работе, что приводит к снижению производительности труда.

По мнению экспертов, переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен не ранее, чем через 10-15 лет при увеличении производительности труда не менее чем на 20%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
11 июня 2019
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
11 июня 2019
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
11 июня 2019
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
11 июня 2019
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
11 июня 2019
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
11 июня 2019
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий
11 июня 2019
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий

Идет загрузка...