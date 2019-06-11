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Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил первую божественную литургию в новосозданном храме в честь святителя Луки при псковской городской больнице. Служба прошла 11 июня в день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Ему сослужили настоятель храма святителя Луки, протоиерей Василий Лупаков, настоятель храма великомученицы Анастасии Узорешительницы города Пскова, иерей Евгений Ковалев, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Иларион (Карандеев).

Фото: Псковская епархия

Митрополит Тихон также обратился к собравшимся с архипастырским словом и преподнес в дар новому храму икону Пресвятой Богородицы «Умиление» Псково-Печерская.

Фото: Псковская епархия

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