Алексей Гордеев заявил о необходимости укрепления берега Великой у Снетогорского монастыря в ближайшие два-три года

17:21, 11 июня 2019, ПАИ

Заместитетель председателя правительства РФ Алексей Гордеев заявил о необходимости за два-три года выполнить работы по укреплению берега реки Великой у Снетогорского монастыря. Об этом с совещания, которое проходит 11 июня на территории обители, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Гордеев подчеркнул, что перед началом работ следует определить зоны ответственности: чем займется регион, чем - федерация.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что вопрос не терпит отлагательств. Он также поблагодарил Алексея Гордеева и федеральных коллег за внимание к проблемам Снетогорского и Мирожского монастырей, рядом с последним также назрела необходимость провести берегоукрепительные работы.

Глава региона добавил, что подготовительный этап пройден, в частности, удалось разрешить непонимание с Росимуществом, найден вариант постановки территории Снетогорского монастыря на баланс области. «Главный вопрос сейчас - как найти механизм, по которому можно будет получить средства на проектно-сметную документацию», - отметил Михаил Ведерников и уточнил, что на это, по предварительным расчётам, понадобится порядка 1 млрд рублей. «Есть планы не только на Снетогорский, но и на Мирожский монастырь», - сказал губернатор.

«Таких памятников в России мало, их надо восстанавливать. Сегодня мы рассмотрели, как организовать правильный подход и управление процессом», - рассказал Алексей Гордеев на пресс-подходе, добавив, что теперь вопрос планируется рассмотреть в Минкульте. Одновременно в правительство РФ будет представлено предложение о порядке взаимодействия с Минстроем и Минприроды.

Ранее сообщалось, что в Псковской области составлен план первоочередных работ по восстановлению 20 уникальных объектов культурного наследия. В перечне - Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, который в годы сильных паводков подтапливается водами реки Великой, что вредит уникальным фрескам XII века. Речь идет и о Снетогорском монастыре – под его строениями разрушается известняковая плита, ее фрагменты осыпаются в реку Великую. В результате южная башня монастырских укреплений практически повисла над берегом. Также в список вошел Печорский монастырь, состоянием склонов рядом с которым обеспокоен митрополит Псковский и Порховский Тихон. На совещании он также озвучил необходимость исследовать грунт под Троицким собором в Псковском кремле. «Судя по всему там разлом», - предположил он.

В общей сложности на реставрацию, в некторых случаях на консервацию, будет выделено 12 млрд рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий главы наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина, губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Тихона.