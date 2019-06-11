Детская площадка в одном из дворов Пскова прошла официальную приёмку

19:53, 11 июня 2019, ПАИ

В Пскове прошла официальная приёмка детской площадки, расположенной на улице Леона Поземского, 126. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, площадка была принята без замечаний.

В ходе приемки городские власти, подрядная организация и жители дома оценили итог выполненных работ. Жители дома отметили, что не имеют замечаний, так как, по их словам, работы велись согласно графику, а бригада, которая выполняла установку элементов площадки, прислушивалась ко всем пожеланиям и предложениям жителей. По итогам обсуждения был подписан акт приемки площадки без замечаний.

Жители дома на улице Леона Поземского, 126 меньше года назад высказывали свои пожелания о том, какую детскую площадку они хотели бы для своих детей. Работы на детской площадке велись в рамках муниципального плана благоустройства на 2019 за счет средств городского бюджета.