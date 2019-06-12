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Эксперт: Лидерская позиция псковского губернатора в медиарейтинге - это результат активной работы в регионе

Попасть в медиаполе способны только те, кто реально и много работает. В этом убежден  профессор Санкт-Петербургского экономического университета, эксперт при ООН по PR Алексей Кривоносов. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации при обсуждении результатов медиарейтинга глав субъектов Северо-Западного федерального округа, в котором Михаил Ведерников вошел в тройку лидеров, Алексей Кривоносов подчеркнул, что для псковского губернатора это результат собственной деятельности и работы его команды. Информационных поводов, по словам эксперта, стало много, они все заметнее в федеральной повестке.

«Это можно назвать успехом для губернатора, его медийное пространство стало более концентрированным именно в последние несколько месяцев. Я думаю, это успех для него и его команды», - сказал Алексей Кривоносов.

Он добавил, что для глав субъектов попадание в лидеры медиарейтингов означает, что «эта фигура становится публичной, а в информационном пространстве именно публичная личность является лидером общественного мнения».

«Думаю, для сохранения позиции Михаилу Ведерникову ничего дополнительно предпринимать особо не надо. Медийное пространство - это все-таки некое зеркало того, что делает губернатор. Он активно работает по всем направлениям, у него достаточно уверенные позиции регионального молодого лидера», - сказал эксперт.

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