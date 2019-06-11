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Спортбайк протаранил «Мазду» на Рижском проспекте в Пскове

12 июня в районе 18:40 в Пскове на Рижском проспекте в районе дома №57г спортивный мотоцикл «Motoland R1» протаранил «Мазду». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в ДТП никто серьезно не пострадал.

За рулем байка был молодой человек без водительского удостоверения категории А, с ним ехал пассажир без шлема. На байке не было номеров.

Автомобиль получил серьезные повреждения, на мотоцикле откололся пластик. У водителя мотоцикла есть незначительные травмы головы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, Скорой помощи.

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