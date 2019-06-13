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Общество

«Бабье царство» петербургской художницы представят в Пскове

 

В Пскове в Доме ремесел (улица Некрасова, 8) 13 июня в 16:00 откроется выставка работ петербургской художницы Гели Писаревой «Бабье царство», сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества.

Основу экспозиции составят около 40 скульптур из дерева. Также псковичи смогут увидеть на выставке более 16 панорамных живописных работ мастера. Кроме того, в день открытия выставки все желающие смогут лично познакомиться с автором работ.

Галина Писарева родилась в 1933 году в Ленинграде. Её бабушка по материнской линии происходила из российской глубинки и жила в Пскове, неподалеку от Гремячей башни. Галина Писарева участвовала во многих выставках в России и за рубежом. Её творчество вошло в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современного искусства в Москве и многих других музеев.

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