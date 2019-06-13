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Общество

300 кг яблок под сетками с картофелем попытались провести через границу в Псковской области

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района запрещён ввоз 300 килограммов свежих яблок, которые перевозили в автомобиле под сетками с картофелем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз следовал из белорусской деревни Гири для дальнейшей реализации на одном из рынков Санкт-Петербурга.

В ходе проверки инспекторы управления обнаружили в грузовом отсеке автомобиля под сетками с картофелем деревянный короб с 300 килограммами свежих яблок. На данную партию яблок был представлен фитосанитарный сертификат, действие которого истекло.

В связи с этим сотрудники ведомства приняли решение о запрете ввоза указанной продукции на территорию Российской Федерации. Также инспекторы правления по факту выявленного нарушения выдали предписание о возврате груза на территорию Белоруссии.

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