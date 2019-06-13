Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году

12:39, 13 июня 2019, ПАИ

В текущем году в муниципалитетах Псковской области планируется открыть девять новых детских садов. Это станет возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Демография», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

По его словам, в частности, в Пскове будут построены два новых больших детских сада на 270 мест. Также до конца текущего года будут построены ещё два детсада по 120 мест в Пскове и Псковском районе. Кроме того, в Псковском районе на улице Пражской откроется ещё один детский сад, который будет встроен в многоквартирный жилой дом. Ещё два детских сада появятся в Великих Луках.

Александр Седунов отметил, что всего будет создано дополнительно более 1,2 тысяч мест для детей, что позволит частично решить проблему с очередями в дошкольные учреждения. Он также сообщил, что в текущем году на строительство детсадов в рамках национального проекта Псковская область направит 155 млн рублей, полученных из федерального бюджета.