0
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
13:31
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
12:41
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
14:09
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
11:00
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Еще новости
Происшествия

Дельтапланерист разбился на соревнованиях в Ленобласти

Днём 12 июня в Лужском районе Ленинградской области разбился пилот дельтаплана, пишет 47news. Опытный спортсмен принимал участие в соревновании дельтапланеристов «Кубок Белых Ночей – 2019».

52-летний пилот получил серьёзные травмы, с переломами, в том числе открытыми, его доставили в Лужскую районную больницу.  

По словам организаторов соревнований, причиной падения стала ошибка при приземлении. Отмечается, что пострадавший имеет большой опыт, заниматься дельтапланеризмом он начал ещё в 90-е годы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
11 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
11 июня 2019
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
10 июня 2019
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
04 июня 2019
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск

Идет загрузка...