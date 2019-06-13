Дельтапланерист разбился на соревнованиях в Ленобласти
Днём 12 июня в Лужском районе Ленинградской области разбился пилот дельтаплана, пишет 47news. Опытный спортсмен принимал участие в соревновании дельтапланеристов «Кубок Белых Ночей – 2019».
52-летний пилот получил серьёзные травмы, с переломами, в том числе открытыми, его доставили в Лужскую районную больницу.
По словам организаторов соревнований, причиной падения стала ошибка при приземлении. Отмечается, что пострадавший имеет большой опыт, заниматься дельтапланеризмом он начал ещё в 90-е годы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.