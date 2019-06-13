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Общество

В Белоруссии пенсионер при создании песочницы для внуков нашел винтовку

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Белоруссии житель Светлогорского района при создании песочницы для внуков нашёл винтовку времен Великой Отечественной войны, пишет местное телеграфное агентство «Белта» со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

Мужчина решил распилить найденное оружие. Оказалось, что в патроннике остался патрон, в результате произошёл выстрел, и пенсионер получил сквозное ранение. Его отвезли в больницу.

Позже правоохранительные органы выяснили, что в руки мужчины попала самозарядная винтовка системы Токарева. По факту происшествия проводится проверка.

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