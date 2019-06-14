Рейды по местам отдыха молодёжи, дворам и стоянкам проведут псковские полицейские

09:23, 14 июня 2019, ПАИ

Профилактические рейды по местам концентрации молодёжи, стоянкам автотранспорта и дворам проведут в Псковской области полицейские и общественники. Мероприятия состоятся в рамках оперативно-профилактической операции «Улица», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе операции «Улица», целью которой является стабилизации криминогенной обстановки, укрепления общественного порядка, обеспечения безопасности граждан на улицах и в общественных местах, будет вестись работа по всем направлениям деятельности полиции. Особое внимание планируется уделить профилактике правонарушений на улицах.

В мероприятиях будет задействовано значительное количество личного состава полиции, также будут привлекаться общественники, представители частных охранных организаций и народные дружинники.