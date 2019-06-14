Продажу алкоголя в Псковском районе ограничат в конце июня
В конце июня в Псковском районе будут введены ограничения на продажу алкоголя в связи с праздниками выпускников общеобразовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Постановление, ограничивающее время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции, подписала глава Псковского района Наталья Федорова.
Вводится ограничение для безопасного проведения выпускных вечеров.
|
№ п/п
|
Наименование
сельского поселения
|
Дата ограничения на продажу алкогольной продукции
|
1.
|
деревня Родина, сельское поселение «Завеличенская волость»
|
21 и 28 июня 2019 года
|
2.
|
деревня Борисовичи, сельское поселение «Завеличенская волость»
|
25 и 28 июня 2019 года
|
3.
|
село Карамышево, сельского поселения «Карамышевская волость»
|
28 июня 2019 года
|
4.
|
деревня Неелово, сельского поселения «Логозовская волость»
|
25 и 27 июня 2019 года
|
5.
|
деревня Писковичи, сельского поселения «Писковичская волость»
|
20, 28 и 29 июня 2019 года
|
6.
|
село Середка, сельского поселения «Середкинская волость»
|
21 и 27 июня 2019 года
|
7.
|
деревня Верхолино, сельского поселения «Середкинская волость»
|
28 июня 2019 года
|
8.
|
деревня Торошино, сельского поселения «Торошинская волость»
|
21 июня 2019 года
|
9.
|
деревня Тямша, сельского поселения «Тямшанская волость»
|
26 и 27 июня 2019 года
|
10.
|
деревня Соловьи, сельского поселения «Ядровская волость»
|
26 и 28 июня 2019 года