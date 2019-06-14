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Общество

Продажу алкоголя в Псковском районе ограничат в конце июня

В конце июня в Псковском районе будут введены ограничения на продажу алкоголя в связи с праздниками выпускников общеобразовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Постановление, ограничивающее время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции, подписала глава Псковского района Наталья Федорова.

Вводится ограничение для безопасного проведения выпускных вечеров. 

№ п/п

Наименование

сельского поселения

Дата ограничения на продажу алкогольной продукции

1.

деревня Родина, сельское поселение «Завеличенская волость»

21 и 28 июня 2019 года

2.

деревня Борисовичи, сельское поселение «Завеличенская волость»

25 и 28 июня 2019 года

3.

село Карамышево, сельского поселения «Карамышевская волость»

28 июня 2019 года

4.

деревня Неелово, сельского поселения «Логозовская волость»

25 и 27 июня 2019 года

5.

деревня Писковичи, сельского поселения «Писковичская волость»

20, 28 и 29 июня 2019 года

6.

село Середка, сельского поселения «Середкинская волость»

21 и 27 июня 2019 года

7.

деревня Верхолино, сельского поселения «Середкинская волость»

28 июня 2019 года

8.

деревня Торошино, сельского поселения «Торошинская волость»

21 июня 2019 года

9.

деревня Тямша, сельского поселения «Тямшанская волость»

26 и 27 июня 2019 года

10.

деревня Соловьи, сельского поселения «Ядровская волость»

26 и 28 июня 2019 года
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