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Страна и мир

Российские полицейские получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудники МВД России получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Соответствующее распоряжение издал глава министерства Владимир Колокольцев.

Запрет на выезд за границу полицейским и представителям других силовых ведомств ввели в 2014 году. В список не рекомендованных для турпоездок вошли 116 государств. Однако впоследствии стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. Теперь полицейские смогут отдыхать в Таиланде и Турции.

При желании отправиться в отпуск в страны из списка нерекомендованных сотрудники МВД идут к непосредственному руководителю с заявлением, тот направляет документ на рассмотрение комиссии, состоящей из начальника, представителя кадровой службы и управления собственной безопасности. Именно они дают разрешение на выезд, либо отказывают в нем. Учитывается при этом, например, допуск сотрудника к сведениям, являющимся государственной тайной.  

Самостоятельно стражи порядка уехать не могут, так как их загранпаспорта хранятся в отделах кадров.

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