Михаил Ведерников поздравил псковичку Нину Божко с 90-летием

17:57, 14 июня 2019, ПАИ

14 июня в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично поздравил с 90-летием горожанку Нину Божко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Губернатор подарил Нине Божко цветы, торт, поздравительные адреса от президента РФ Владимира Путина и администрации Псковской области, а также вручил памятный подарок.

«Нина Владимировна, поздравляю Вас с днем рождения. Знаю, что Вы к врачам обращаетесь редко, поэтому хочу пожелать, чтобы ваше здоровье и дальше было крепким», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор поинтересовался выездным медицинским обслуживанием. Псковичка заявила, что раз в год врачи проводят диспансеризацию. Михаил Ведерников отметил, что нужно проходить медицинские обследования чаще, минимум раз в месяц. В частности, заявил губернатор, необходимо проверяться у офтальмолога и кардиолога. Михаил Ведерников дал соответствующее поручение областному комитету по здравоохранению.

Нина Божко — ребенок войны. В 12 лет она вместе с матерью и братом покинула Псков. «Мы увидели в небе самолет. Был выходной день, мы с братом выходили из кинотеатра, а мама с другой стороны улицы нас звала. Уже дома она сказала, что началась война. На следующей неделе нас отправили на Валдай, и оттуда уже эвакуировались. Тогда из Пскова мы вместе с детским домом уехали в Ивановскую область. На станции "Березки" произошел налет на железнодорожный состав. Все взрослые спрятались в окопы, а мы, по незнанию, в избу. Самолеты начали строчить, что только свист стоял», - рассказала псковичка.

Нина Божко практически всю жизнь прожила в Псковской области. Женщина сменила несколько профессий: в эвакуации, еще совсем юной, она подрабатывала уборщицей, после этого были организация «Заготзерно», Псковский промышленный комбинат, строительное управление № 84, а затем и строительный трест № 44. За свою трудовую деятельность Нина Божко получила почетное звание «Ветеран труда».

Муж Нины Божко, Петр, с которым она прожила 55 лет, скончался в 2002 году. У псковички пятеро детей, 6 внуков и 10 правнуков.