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Общество

Почти 5 тысяч храмов в России находятся в аварийном состоянии

Более 4,7 тыс. российских памятников архитектуры религиозного назначения находятся в аварийном и руинированном состоянии. Как пишет ТАСС со ссылкой на председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерея Леонида Калинина, в течение 10 лет до трети из них могут быть утрачены.

Он считает, что в создании реестра памятников религиозной архитектуры, находящихся в аварийном состоянии, который предложила подготовить РПЦ, должны принимать участие власти регионов России, а также Росимущество.

14 июня в Министерстве культуры России под председательством митрополита Псковского и Порховского Тихона и директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина состоялось заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия музеев с РПЦ. В ходе заседания РПЦ было предложено подготовить реестр объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в аварийном состоянии, и обсудить план действий по указанным объектам.

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