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Общество

В Псковской области больше недели ищут подростка

Фото пропавшего подростка предоставлено УМВД России по Псковской области

Никита Букшован ушел из дома еще 4 июня и до настоящего времени о его местонахождении ничего не знают родные. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, подросток проживает в Опочке. В день своего ухода он был одет в белую спортивную кофту в черно-белую клетку, в бежевую футболку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. 

В ведомстве уточнили, что на вид молодому человеку 15-16 лет, его рост - 164 сантиметра, он худощав, у него короткая стрижка, цвет глаз - серый. 
Ранее Никита Букшован уже уходил из дома. Родители предполагают, что мальчик мог отправиться в Псков. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам:(811-38) 2-17-55, 2-22-03, а также в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефонам: 89062232362, (8112) 592-751 или 02.

 

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