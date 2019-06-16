Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих

11:27, 16 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников сферы здравоохранения с Днём медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа в системе здравоохранения — это благородный, необходимый, но эмоционально и физически тяжелый труд.

«В Псковской области каждый медицинский работник буквально трудится за двоих: укомплектованность основными кадрами государственных организаций составляет всего 43%», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников заявил, что искренне благодарит всех, кто работает в системе регионального здравоохранения. По его словам, в качестве приоритетной задачи администрация области ставит обеспечение комфортных и достойных условий для труда медработников.

«Пока наши возможности ограничены, но мы делаем все, что в наших силах: увеличиваем финансирование на служебное жилье и льготную ипотеку, вводим дополнительные выплаты для студентов-«целевиков», врачей-ординаторов и специалистов села. Мы разрабатываем новые меры поддержки и будем продолжать это делать до тех пор, пока полностью не решим вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения Псковской области», - пообещал губернатор.

В заключение Михаил Ведерников пожелал медицинскому персоналу успехов, здоровья и благополучия.