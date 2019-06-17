Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области

10:43, 17 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июня побывал в Детской областной больнице. В сопровождении своего первого заместителя Веры Емельяновой, курирующей социальную сферу и здравоохранения, а также с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко он прошел по зданию маршрутом пациентов — от приемного покоя до палат, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона пообщался с медперсоналом, руководством учреждения и даже с маленькими пациентами.

Но главное целью поездки в больницу стал серьезный разговор с врачами — глава региона рассказал о разрабатываемом сейчас в Псковской области дополнительном пакете социальных мер поддержки для медицинского персонала.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе кадровый дефицит достиг 43 процентов, при этом заработная плата в Псковской области у медиков ниже, чем у их коллег по Северо-Западу. «Запаса кадров у нас нет, тенденция тревожная, поэтому нужен комплекс долгосрочных эффективных мер», - сказал он.

Региональные власти за последние два года значительно расширили соцпакет для врачей, это и единовременные выплаты, и оснащение больниц новым медоборудованием, и предоставление жилья. Идет активный поиск новых решений.

Глава субъекта озвучил ряд из обсуждаемых сейчас предложений. К примеру, строительство двух больших домов — в Пскове и Великих Луках, где предоставляли бы служебное жилье для медиков с последующей приватизацией квартир. Обсуждается и выделение земельных участков для строительства жилья.

«Мы бы хотели создать условия, чтобы врачам хотелось жить и работать в этих условиях, а не просто отрабатывать кредиты и квартиры», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор выслушал пожелания врачей. Еще раз поздравил их с профессиональным праздником, который отмечали в России в минувшее воскресенье. И даже рассказал, что прекрасно знает особенности профессии, поскольку его мама долгие годы работала медсестрой.