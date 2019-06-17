В Псковской области 23 км гдовской трассы отремонтируют до конца октября

11:25, 17 июня 2019, ПАИ

До 31 октября текущего года будет отремонтирован участок гдовской трассы протяженностью 23 километра от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонтные работы будет проводить компания «Буер», которая выиграла аукцион на ремонт части гдовской трассы. В данный момент подрядчик завершает подготовку проектной документации, а к ремонтным работам компания приступит в самое ближайшее время.

Подрядчику предстоит заменить изношенное асфальтовое покрытие и водопропускные трубы, отремонтировать мосты на всем участке, установить новые автобусные остановки и нанести разметку термопластиком. Ремонт участка гдовской трассы обойдётся в сумму более 200 млн рублей. Средства выделены в качестве субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Гдовская трасса считается одной из самых разбитых в Псковской области, и с ремонта данного участка начнется её реконструкция. Общая протяженность дороги составляет 266 километров, около 150 из них проходят по территории Псковской области. Планируется, что в рамках национального проекта дорого будет полностью приведена в порядок к 2024 году.