В Псковской области не найдены ящур у коров и чума у свиней

13:00, 17 июня 2019, ПАИ

В Псковской области управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями комитета по ветеринарии региона для проведения лабораторных серологических исследований отобрали 603 пробы сыворотки крови крупного рогатого скота и свиней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Пробы отобрали для лабораторных исследований на ящур, губкообразную энцефалопатию, африканскую и классическую чуму свиней. Специалисты передали их в федеральный центр охраны здоровья животных.

По итогам проведенных исследований положительных результатов не выявлено. Результаты исследований будут предоставлены в международное эпизоотическое бюро.