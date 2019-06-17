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Общество

В Псковской области не найдены ящур у коров и чума у свиней

В Псковской области управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями комитета по ветеринарии региона для проведения лабораторных серологических исследований отобрали 603 пробы сыворотки крови крупного рогатого скота и свиней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Пробы отобрали для лабораторных исследований на ящур, губкообразную энцефалопатию, африканскую и классическую чуму свиней. Специалисты передали их в федеральный центр охраны здоровья животных.

По итогам проведенных исследований положительных результатов не выявлено. Результаты исследований будут предоставлены в международное эпизоотическое бюро.

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