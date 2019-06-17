Облака-НЛО образовались над Санкт-Петербургом

14:48, 17 июня 2019, ПАИ

17 июня к западу от Санкт-Петербурга над Кольцевой автомобильной дорогой очевидцы заметили облака необычной формы. Фотографии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Подписчики группы сравнивают это явлением и с НЛО, и с медузами. Нашлись и те, кто считает будто так «успопшие, чьи могилы забыли навестить и очистить на Троицу, смотрят и наблюдают за вами».

Однако научное объяснение несколько прозаичнее. Это чечевицеобразные или лентикулярые облака, которые считаются предвестниками приближающегося атмосферного фронта, шторма или бури. Особенность их том, что при самом сильном ветре они остаются неподвижными. Такие облака часто появляются в горах.

Один из подписчиков группы опубликовал фотографии подобных облаков, сделанные в мае в Опочецком районе Псковской области.