Юные тяжелоатлеты представили Псков на соревнованиях в Эстонии

17:21, 17 июня 2019, ПАИ

Юношеская сборная Пскова, состоящая из воспитанников ДЮСШ «Надежда», приняла участие в XVII международном юношеском турнире по тяжелой атлетике в эстонском городе Албу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер спортсменов Игорь Цветков.

Лучшим результатом псковичей стало выступление Комила Мирзоева в возрастной категории U-11, он занял четвертое место среди 18 участников. В возрастной категории U-13 Алексей Козлов стал 9-м, Илья Викторов завоевал 11-е место, Кирилл Стыров – 15-е из 23 участников.

«Это было первое зарубежное «турне» юных богатырей», - заметил Игорь Цветков.

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Соревнования собрали более 100 спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Белоруссии и России. Тяжелоатлеты состязались в абсолютном зачете среди возрастных групп U-11, U-13, U-15 , U-17, U-19.