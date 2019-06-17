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Общество

Псковские власти соболезнуют родным и близким Александра Бологова в связи с его кончиной

Власти Псковской области соболезнуют родным и близким псковского писателя Александра Бологова, который умер ночью 17 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Смерть Александра Бологова — невосполнимая утрата для Псковской области, писательского сообщества страны и российского читателя. В администрации Псковской области подчеркнули, что «светлое имя» Александра Бологова навсегда останется в памяти его современников и потомков, а богатое творческое наследие станет достойным вкладом в современную русскую литературу», - говорится в официальном обращении.

Александр Бологов ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Прощание с писателем и похороны состоятся 19 июня в Пскове. Время и место уточняются.

Писатель родился 7 сентября 1932 года в Орле в семье железнодорожных рабочих. В 1961 году заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Приехал в Псков в 1963 году. Здесь несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение «Лениздата» на должность редактора. Его первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде. В 1973 году он был принят в Союз писателей СССР. 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.

В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за короткий рассказ «Светлые души».

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