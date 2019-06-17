Умер псковский писатель Александр Бологов

16:42, 17 июня 2019, ПАИ

17 июня на 87-ом году жизни скончался псковский писатель Александр Бологов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

«Александр Бологов умер ночью 17 июня. Сейчас мы ожидаем прибытие его родственника, который решит, где пройдут похороны. По предварительной информации, отпевание состоится 19 июня», - отметил Игорь Смолькин.

Александр Бологов родился в 1932 году в Орле в семье железнодорожных рабочих. Ребёнком он пережил Великую Отечественную войну. В 1949 году окончил школу юнг Балтийского флота в Риге. С 1950 года стал курсантом механического факультета Мореходного училища в Ломоносове под Ленинградом. Здесь произошла его встреча с преподавателем, учёным-филологом Е. А. Майминым, влияние которого в значительной степени предопределило дальнейшую судьбу Бологова как писателя и человека. В 1955 году после окончания мореходного училища работал мотористом буксира, механиком на судах вспомогательного флота, плавал в северных водах, позже преподавал в Мурманской мореходной школе. В Мурманске же, в молодёжной газете, был напечатан его первый рассказ. В 1963 году по приглашению своего учителя он приехал в Псков. Заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В Пскове несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение «Лениздата» на должность редактора. Его первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде. В 1973 году он был принят в Союз писателей СССР.

В издательстве «Лениздат» Александр Бологов проработал восемь лет с 1969 по 1977 год. Там вышли первые крупные книги о псковской земле: «Непокорённая земля Псковская», «Псковский край в истории СССР» и другие. Это была, в основном, краеведческая литература.

В 1970-1980 годы его повести и рассказы печатали журналы «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Нева», «Север». Книги «Последний запах сосны», «Облака тех лет», «Как далёкое сердце», «Избранное» в двух томах вышли в издательстве «Современник»; издательство «Советская Россия» выпустило книгу «Один день солнца». Кроме того, Александр Бологов - составитель сборников «Устье» (1981), «Синева берегов» (1982, 1983), «Звенья» (1988), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001 год), «Скобари» (2002, 2003, 2011 годы).

В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за короткий рассказ «Светлые души».

Александр Бологов 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России. Долгие годы он также был членом приёмной комиссии СПП, а в последние годы являлся заместителем председателя.