Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live

10:24, 18 июня 2019, ПАИ

18 июня в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет информационный представитель администрации Пскова по 39-м Международным ганзейским дням Артем Татаренко.

С 27 по 30 июня Псков принимает 39-е Международные ганзейские дни Нового времени. В регион приедут около двух тысяч гостей из России и Евросоюза, в торжественном шествии по центру Пскова пройдут представители 88 городов-участников Ганзы. Во время масштабного фестиваля они представят свои культуру, искусство, историю и кухню. Все праздничные дни по всему центру Пскова будут действовать сценические площадки, Ганзейский рынок,в городе пройдут множество концертов, откроются выставки, фестивали исторической реконструкции, кинофестиваль и многое другое.

В прямом эфире Артем Татаренко расскажет о последних новостях по подготовке Ганзейских дней, прокомментирует программу праздника, объяснит особенности передвижения по центру Пскова на время фестиваля.

Свои вопросы одному из организаторов Ганзейских дней можно оставить на странице ПАИ-live.



