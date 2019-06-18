0
11:00
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
10:30
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
10:24
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
09:26
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
09:00
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
21:36
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Еще новости
Общество

Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live

18 июня в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет информационный представитель администрации Пскова по 39-м Международным ганзейским дням Артем Татаренко.

С 27 по 30 июня Псков принимает 39-е Международные ганзейские дни Нового времени. В регион приедут около двух тысяч гостей из России и Евросоюза, в торжественном шествии по центру Пскова пройдут представители 88 городов-участников Ганзы. Во время масштабного фестиваля они представят свои культуру, искусство, историю и кухню. Все праздничные дни по всему центру Пскова будут действовать сценические площадки, Ганзейский рынок,в городе пройдут множество концертов, откроются выставки, фестивали исторической реконструкции, кинофестиваль и многое другое.

В прямом эфире Артем Татаренко расскажет о последних новостях по подготовке Ганзейских дней, прокомментирует программу праздника, объяснит особенности передвижения по центру Пскова на время фестиваля.

Свои вопросы одному из организаторов Ганзейских дней можно оставить на странице ПАИ-live.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области В дни Ганзы Роспотребнадзор проверит уличных торговцев в Пскове Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live Что будет на Псковской парусной регате: ПАИ-live с Алексеем Груненышевым В 2021 году Псковская область может вновь принять Чемпионат мира среди яхт в классе «Микро» Субботник состоится на берегу Псковского озера 13 июня Спортсмены на Псковской парусной регате ограничены в пользовании мобильной связью Директор Псковской регаты: Безвизовый въезд для иностранцев увеличил бы поток яхтсменов в регион Псковская парусная регата пройдет в 2019 году под знаком Ганзы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
18 июня 2019
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
18 июня 2019
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
18 июня 2019
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
18 июня 2019
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
18 июня 2019
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
17 июня 2019
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
17 июня 2019
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России

Идет загрузка...