Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника

17:17, 13 июня 2019, ПАИ

С 27 по 30 июня 2019 года в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Псковское агентство информации узнало о месторасположении основных праздничных площадок и времени их работы.

Несколько слов о территории

В деталях нам помогают разобраться специалисты Ганзейской дирекции. Итак, посмотрим внимательно на карту Пскова.

Практически все площадки сосредоточены в историческом центре города. Это площадь Ленина и Октябрьская площадь, набережные рек Великой и Псковы, Финский парк. Детский парк, территория у стен Троицкого собора, Октябрьский проспект, улицы Советская, Некрасова, Калинина. Если быть честным, то все это пространство можно обойти пешком. Было бы желание. Правда, хорошо бы иметь гида или приложения в мобильном телефоне, которые позволят вовремя повернуть к той или иной площадке. В противном случае можно будет заплутать в ряда ремесленников или на Ганзейском рынке и не выйти к площадкам, где пройдут концерты или фотовыставки.

Рекомендация первая

Для удобства перемещения по Пскову в Ганзейские дни установите в своем телефоне приложения, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать ваше местоположение на карте города. Это поможет передвигаться по праздничному пространству и без опозданий приходить к началу мероприятий.

Особенности праздничного пространства

Передвигаться по территории праздничных площадок и между ними предстоит исключительно пешком. Для понимания. Сколько придется пройти, если вы хотите добраться, к примеру, от Октябрьской площади, на которой пройдет открытие праздника, до Финского парка, а на картах он назван как Парк Куопио, - 1,3 километра. В обычный день путь занимает примерно 16 минут. Но в дни праздника это путешествие займет примерно минут 30 — надо учитывать, что вокруг будет много гостей, интересных площадок, которые так или иначе отвлекают ваше внимание. Еще одна площадка будет находиться на противоположном берегу реки Псковы — у Богоявленской церкви расположится лагерь реконструкторов. Будет площадка и на противоположном берегу реки Великой — на пляже пройдут спортивные состязания по волейболу, а вдоль берега от пляжа до завода радиодеталей - рыболовный фестиваль «Спортивная уха».

Рекомендация вторая

Обязательно выбирайте удобную обувь. Желательно без каблука, легкую и уже разношенную. В противном случае вы не увидите и половины площадок, поскольку просто не дойдете к ним.

Основные площадки

По словам организаторов, основных площадок будет семь. Именно здесь пройдут самые значимые и заметные мероприятия. Попробуем разобраться в них.

Так, центральной место в списке занимает Октябрьская площадь. Здесь все начнется и здесь завершится. Находится она практически в сердце Пскова, отсюда рукой подать до Кремля и Троицкого собора. В Ганзейские дни именно на этой площади будет установлена центральная праздничная сцена, отсюда потянутся ряды Ганзейского рынка. 27 июня в 18 часов на Октябрьской площади ждут гостей. Псковичи и гости города смогут познакомиться с иноземными купцами, с их товарами, отведать блюда, приготовленные по национальным рецептам. Здесь же будет звучать музыка — рок, поп и джаз. Кульминацией вечера станет выступление Кубанской казачьей вольницы, а это порядка 100 артистов.

Еще одна значимая площадка — Октябрьский проспект. Именно здесь встанет Ганзейский рынок. Работать он будет все дни Ганзы в Пскове, закроется 30 июня после 13 часов. Именно на этой площадке будут установлены палатки городов Ганзы, все желающие смогут познакомиться с их продукцией, ремеслами. Как рассказали организаторы, многие делегации готовят сюрпризы для гостей. К примеру, привезут канатоходцев.

Набережная реки Великой — тоже занимает особо место в программе. Все дни именно здесь будет работать Ремесленная ярмарка. Все желающие смогут приобрести сувениры ручной работы — от вышивки и резьбы по кости или дереву до ковки и литья. Расшитые рубахи, деревянная посуда, украшения, детские игрушки — в перечень товаров, которые предложат мастера в Пскове входят тысячи наименований. Лучше все увидеть своими глазами. Закроется ярмарка 30 июня около 15 часов.

Набережная реки Псковы. Реку буквально обступят по берегами с одной и с другой стороны организаторы сразу нескольких программ. Итак, именно здесь встанут реконструкторы. Их площадка развернется у Гремячей башни. На противоположном берегу встанут «Град Скобаря», «Арена», «Этномода» и еще ряд сцен. Здесь будут с 10.00 и до 22.00, а то и до 23.00 идти концерты, выставки, интерактивные программы с гостями.

Сцена «Подиум» встанет под Ольгинским мостом у подножия крепостной стены. Здесь будут исполнять классическую музыку, средневековые песни. В программе выступления гостей из самых разных ганзейских городов.

«В гостях у Сказа» - такое название получила сцена, которая будет смонтирована у центральной аптеки на Октябрьском проспекте. Чем она примечательна? Здесь будет только живое исполнение песен и музыки. Никакой фонограммы.

Набережная реки Великой у Дома спорта превратится в выставочную площадку достижений промышленности Псковской области. Именно здесь предприятия региона представят свою продукцию и будут принимать гостей из других регионов и стран в поисках партнеров и рынков сбыта.

Рекомендация третья

До настоящего времени программа каждой из площадок корректируется. Но буквально через пару дней афиши обнародуют и тогда можно будет выбрать все, что покажется интересным. Советуем заранее составить график своего передвижения по площадкам.

Что еще не стоит забывать

Обращаем внимание читателей — на всех площадках будут повышенные меры безопасности. Вас не пропустят на территорию праздника с колющими и режущими предметами, с зонтиками, стеклянной посудой, даже если там вода или другие безалкогольные напитки. В перечень входят даже квадрокоптеры и радиостанции. Все это оставьте дома.

ПРОГРАММА Ганзейских дней ЗДЕСЬ.

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