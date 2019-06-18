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Общество

МИД Латвии выступил против сноса памятника Освободителям Риги

Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора Латвии и России о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Как пишет DELFI Латвия со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии, ведомство никогда не рассматривало возможность отступления от выполнения договора в одностороннем порядке.

Представитель ведомства Янис Бекерис отметил, что если Сейм Латвии примет решение о сносе монумента, то юридически корректно это можно будет сделать только после получения согласия России в ходе дипломатических переговоров. Иначе это может привести к «крайне негативным последствиям».

На прошлой неделе 45 депутатов Сейма Латвии проголосовали за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям. Инициативу направят на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

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