Сейм вернулся к рассмотрению вопроса о сносе памятника Освободителям в Риге

11:35, 15 июня 2019, ПАИ

В столице Латвии вернулись к теме сноса памятника Освободителям Риги. Мемориальный комплекс был создан в 1985 году, он расположен в Парке Победы на берегу реки Даугавы. Ряд политиков называет его памятником оккупантам. Впервые идея снести мемориал прозвучала в 2017 году. Предлагалось даже открыть на его месте музей оккупации.

Сейм в конце этой недели вернулся к обсуждению возможности сноса. Мнения депутатов разошлись. Нашлись те, кто высказался против, отметив, что это внесет раскол в общество.

Активисты партии «Русский Союз Латвии» провели у подножия монумента «песенный флешмоб», сообщает DELFI (Латвия). Около 40 человек пришли, чтобы спеть «Темную ночь». Тем самым они высказались против сноса памятника Освободителям. После исполнения песни участники акции мирно разошлись.