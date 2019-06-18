В Пскове работает фотовыставка «У окраины Псковской земли»

16:20, 18 июня 2019, ПАИ

В Пскове, в Центре народного творчества (улица Некрасова, 10), работает фотовыставка «У окраины Псковской земли». На ней представлены работы художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

В состав экспозиции вошли более 22 фоторабот автора из серии «Взгляд», «Деревенский свет», «Сетомаа. Портреты», «Сетомаа. Семейные встречи», «Настроение радости» и «Духовные смыслы».

Другие наиболее частые темы работ Анны Кудрявцевой — природа и картины сельской жизни. На её снимках можно увидеть палитру разных природных состояний. Излюбленные жанры автора — психологический портрет, жанровая, этническая фотография и лирический пейзаж.