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Общество

Минкульту Эстонии нужны 5 млн евро для оплаты съемок блокбастера Кристофера Нолана в Таллине

Министерству культуры Эстонии необходимы 5 млн евро, чтобы оплатить съемки фильма Кристофера Нолана в Таллине. Как пишет DELFI Эстония, соответствующую заявку Минкульта эстонское правительство рассмотрит 20 июня.

Благодаря компенсационному механизму, учрежденному при фонде Film Estonia, киностудии возвращается 30% расходов, которые она несет в Эстонии. Съемки в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана обойдутся примерно в 16,5 млн евро, из которых Film Estonia должен оплатить 5 млн евро.

Директор Института кино Эстонии Эдит Сепп накануне пояснила, что это не особенная программа, и она есть во многих странах.

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