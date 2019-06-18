Минкульту Эстонии нужны 5 млн евро для оплаты съемок блокбастера Кристофера Нолана в Таллине

21:57, 18 июня 2019, ПАИ

Министерству культуры Эстонии необходимы 5 млн евро, чтобы оплатить съемки фильма Кристофера Нолана в Таллине. Как пишет DELFI Эстония, соответствующую заявку Минкульта эстонское правительство рассмотрит 20 июня.

Благодаря компенсационному механизму, учрежденному при фонде Film Estonia, киностудии возвращается 30% расходов, которые она несет в Эстонии. Съемки в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана обойдутся примерно в 16,5 млн евро, из которых Film Estonia должен оплатить 5 млн евро.

Директор Института кино Эстонии Эдит Сепп накануне пояснила, что это не особенная программа, и она есть во многих странах.