Нетрезвый поляк проехал по центру города на советском танке

22:20, 18 июня 2019, ПАИ

Нетрезвый житель Польши проехал на советском танке Т-55 по центру города Паенчно в Лодзинском воеводстве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местного отделения полиции.

В процессе разбирательства правоохранители установили, что танк перевозили на специальном прицепе, но прицеп сломался. «Боевую машину сняли с прицепа. Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира», – приводит издание слова полицейского.

Отмечается, что танк не имел страховки, а его водитель права на управление транспортными средствами этого типа. Владельцу танка грозит уголовная ответственность.

Танк Т-55 является «пионером» нового поколения боевых машин, которые способный вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия. Выпускался с 1958 по 1979 год.