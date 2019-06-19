Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек

10:43, 19 июня 2019, ПАИ

1 млн 53 тыс. 326 вопросов поступили к президенту России Владимиру Путину 19 июня по состоянию на 9:00 в преддверии 17-й прямой линии с главой государства, которая состоится 20 июня, пишет ТАСС.

При этом 616 тыс. 505 обращений поступили по телефону, 291 тыс. 311 – через sms- и mms-сообщения, 55 тыс. 153 – через мобильное приложение, 49 тыс. 800 – через специальную форму на сайте программы, а 40 тыс. 557 – через социальные сети. В прошлом году количество вопросов от россиян составило 2,7 млн.

Вопрос можно направить по sms -, mms-сообщению, либо позвонить в Единый центр обработки сообщений бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40; sms-сообщения можно послать на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, бесплатно. Все сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Задать вопрос президенту можно и через специальное мобильное приложение «Москва - Путину» или через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. В пресс-службе также напомнили об официальных группах в соцсетях: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Пользователи приложений «Москва - Путину» и ОК Live смогут выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.