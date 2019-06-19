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Общество

Полсотни новых радаров разместят на трассах Псковской области

Полсотни новых стационарных радаров, автоматически фиксирующих превышение скорости, разместят на трассах Псковской области. Один из таких комплексов будет следить за нарушениями при пересечении перекрёстков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Приборы будут установлены на псковских дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Места, где разместят средства фотофиксации, уже определены. Планируется, что до конца августа работы по их монтажу будут завершены. Приборы должны дисциплинировать водителей и содействовать снижению смертности от ДТП - к 2024 году показатель необходимо снизить в 3,5 раза.

Это не единственное мероприятие, которое осуществляется в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, в Пскове уже завершены работы по ремонту участков улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. В ближайшее время отремонтированные участки пройдут приемку. Работы по замене изношенного асфальтового на Юбилейной вошли в активную стадию. Участок от Красноармейской набережной до Рижского проспекта планируется отремонтировать к середине октября. В ближайшее время дорожная техника появится и на Гдовской трассе. 

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