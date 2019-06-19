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Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем

Фото: Сергей Герасимов

Эксплуатация Порховского мусорного полигона находится под постоянным контролем не только власти и надзорных ведомств, но и общественников, рассказал Псковскому агентству информации председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«Мы постоянно мониторим ситуацию и стараемся оперативно отвечать на все возникающие вопросы со стороны жителей. И мы, и надзорные ведомства, и общественники заинтересованы в том, чтобы все было открыто и прозрачно, а эксплуатация полигона велась в штатном режиме, без каких-либо нарушений», - подчеркнул руководитель ведомства.

На данный момент, подчеркнул он, «все в штатном режиме».

В районе полигона постоянно берутся пробы воды. Нагрузка на Порховский полигон временно увеличена, но при этом мусор, который туда попадает, проходит более тщательную сортировку. Кроме того, региональные власти не прекращают работу по созданию двух экотехнопарков, которые позволят разгрузить полигон и закрыть. Сам Порховский полигон должен быть рекультивирован до 2021 года, напомнил председатель комитета по строительству и ЖКХ.

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