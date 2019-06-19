Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ

14:15, 19 июня 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения Псковского государственного университета и кафедры клинической медицины на базе Псковской областной клинической больницы 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Экскурсию по центру провела советник ректора ПсковГУ Наталья Иванова. Марине Гаращенко и Наталье Ильиной продемонстрировали симуляторы, в том числе для сердечно легочной реанимации и для педиатрии, а также рассказали, что все результаты реанимации фиксируются, поскольку симуляторы компьютеризованные. Наталья Ильина поинтересовалась, каков срок годности таких макетов. Сопровождающие ответили, что он составляет порядка 5 лет.

Перед каждой станцией в Центре установлено табло с задачей, которую необходимо выполнить аттестуемому. Марине Гаращенко и Наталье Ильной показали, как во время аккредитации работает обратная связь с экспертами.

Марина Гаращенко сказала, что здесь нужно было проводить занятия с волонтерами Ганзейских дней. Наталья Иванова пояснила, что с ними проводились занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Затем участники экскурсии присоединились к обсуждению перспектив развития программ высшего медицинского образования на базе ПсковГУ в интересах решения кадровых проблем здравоохранения Псковской области, о взаимодействии с СЗГМУ имени И.И.Мечникова Минздрава России.

Центр симуляционного обучения и аккредитации – это учебно-симуляционный комплекс, оснащенный тренажерами и компьютерными симуляторами с современной информационной базой и медицинским оборудованием. Он позволяет многократно отрабатывать алгоритм действий, выбирать тактику лечения в различных неотложных ситуациях. В комплексе предусмотрен зал дебрифинга для анализа допущенных ошибок, компьютерный класс.