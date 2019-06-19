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Общество

Псковско-Чудское озеро и устье Великой очистят от сетей за 700 тысяч рублей

На очистку Псковского, Чудского и Теплого озёр и устья реки Великой от сетей и прочих брошенных орудий лова выделят более 700 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета Псковской области. И эта сумма на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Очисткой водоёмов будут заниматься сразу две специализированные организации. Поставлены задачи - со дна Псковского озера достать порядка 56 кубометров затопленных сетей, ещё 30 кубометров - из акватории Чудского и Тёплого озёр, 15 кубометров - из устья Великой.

Работы по очистке озёр и рек Псковской области проводятся ежегодно с 2006 года. За 13 лет из водоёмов изъято и утилизировано более 2,5 тысяч км сетей.

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