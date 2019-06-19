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Общество

223 млрд рублей за год потеряла Россия из-за больничных

Экономика России за прошлый год потеряла 223 млрд рублей из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Татьяна Голикова отметила, что для успешного развития экономики необходимо создавать максимально комфортные условия труда и заботиться о здоровье работников. Она подчеркнула, что в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют, выше производительность труда.

Вице-премьер напомнила, что в рамках нацпроекта «Демография» создаются системы поддержки здоровья на производстве, которые в будущем приведут к демографическим изменениям, повлекут за собой развитие науки, культуры и других сфер деятельности.

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