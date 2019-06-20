Уроженка Пскова будет ведущей прямой линии с Путиным

10:31, 20 июня 2019, ПАИ

Уроженка Пскова, экс-ведущая псковского телевидения, российская телеведущая вечерних новостей на «Первом канале» Елена Винник будет ведущей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт 20 июня в 12:00.

Помогать вести прямую линию с главой государства Елене Винник будет её коллега, корреспондент программы «Вести» на канале «Россия 1». Транслировать прямую линию с Владимиром Путиным будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По данным колл-центров, президенту уже поступило более миллиона обращений. Вопросы принимаются с 8:00 9 июня и до окончания программы 20 июня. Самые интересные из них зададут Владимиру Путину в прямом эфире.

Это будет уже 17-ая ежегодная «Прямая линия» со страной. Первая «Прямая линия» с Владимиром Путиным вышла в эфир в 2001 году, тогда президенту поступило около 400 вопросов. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире глава государства поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.