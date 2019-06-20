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Политика

Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России

Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов выйти на 17-ю прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 20 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Прямая линия началась в 12:00. Михаил Ведерников находится в специальном кабинете видеоконференцсвязи в администрации Псковской области и готов при необходимости ответить на вопрос главы региона.

На прямую линию с президентом страны уже поступили более 1,5 млн обращений. Мероприятие транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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