Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России

12:34, 20 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов выйти на 17-ю прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 20 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Прямая линия началась в 12:00. Михаил Ведерников находится в специальном кабинете видеоконференцсвязи в администрации Псковской области и готов при необходимости ответить на вопрос главы региона.

На прямую линию с президентом страны уже поступили более 1,5 млн обращений. Мероприятие транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».